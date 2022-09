A Revilla le preguntan por la subida salarial de los diputados y responde como solo él podría

Aunque queda conocer cuál será el porcentaje final de la subida, debido a que todavía siguen negociando con los sindicatos pertinentes, lo cierto es que el anuncio no ha gustado nada a la opinión pública. Algunos políticos también han mostrado su rechazo, como Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El cántabro ha concedido una entrevista esta mañana en el programa de Espejo Público y Susanna Griso, presentadora del matinal , no ha perdido la oportunidad de conocer cómo valora Revilla la cuestión en sí.

Después de hablar de la inflación y de los “precios disparados”, Griso le ha preguntado, concretamente, si le parece “oportuno y pertinente” la subida salarial de los diputados. A ello, el presidente de Cantabria ha dicho rotundamente que no y así lo ha justificado: “Nosotros tenemos que dar ejemplo. Yo no me subo el sueldo desde hace 15 años”.