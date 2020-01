Soraya Arnelas anuncia que le ha tocado la Lotería del Niño... y luego experimenta el colmo de la mala suerte

La cantante Soraya Arnelas ha empezado el año de forma intensa. Ha pasado de la euforia al pánico y luego de nuevo al subidón.

Según ha explicado la artista en sus stories de Instagram, tenía dos boletos premiados en la Lotería del Niño del 6 de enero. Pero los perdió.

“Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo,’ pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel”, relataba.

Los mensajes de Arnelas provocaron un buen revuelo en las redes sociales, así que la cantante tuvo que aclarar posteriormente que, tras poner su casa patas arriba, había conseguido encontrar los décimos.

Eso sí, finalmente aclaró que no le había tocado ni el primer premio, ni el segundo, ni el tercero... Su número estaba premiado simplemente con la devolución del dinero invertido. Al menos eso se desprende de la foto del boleto que subió a Instagram.

Como recuerda ABC, esta no es la primera vez que a la cantante le toca la Lotería, puesto que en una ocasión ya confesó que fue agraciada con el segundo premio de la Lotería Nacional de Navidad.