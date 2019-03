"A ti lo que te interesa es dar por culo": Bronca en directo entre colaboradores de 'Viva La Vida'

El programa Viva La Vida de Telecinco, presentado por Emma García, ha vivido un gran momento de tensión entre dos de sus colaboradores: Diego Arrabal y Sandra Aladro.

Todo a raíz de la polémica surgida esta semana en Sálvame después de que Kiko Matamoros desvelara que Arrabal había mantenido una supuesta relación con otra periodista de la cadena, Gema López, que había anticipado María Lapiedra.

Arrabal ha acusado a Aladro de que la agencia en la que trabaja (Gtres) ha estado siguiéndole por la calle para fotografiarle, algo que la periodista ha negado.

“Jamás, jamás”, ha dicho Aladro, “tú no eres un personaje para la agencia en la que yo trabajo, no me interesas, como personaje, ni yo a ti”.

Pero Arrabal ha contestado furibundo: “A ti lo que te interesa es dar por culo”.