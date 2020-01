Ábalos estuvo casi media hora con la vicepresidenta de Venezuela pero afirma que no trató "nada" con ella

Según la versión de Ábalos, se dirigió en coche particular hasta el aeropuerto y, desde la pista, subió al avión privado donde se encontraban ambos dirigentes chavistas. “Me la presentaron y fue una situación un poco violenta”, ha explicado, que ha insistido en que le saludó y le recordó que no podía entrar a España.

“No tocó suelo español”, ha insistido Ábalos, que ha añadido que se siguieron las recomendaciones de la policía de fronteras “para que se cumpliera la legalidad” de donde podía hacer escala. “Estuvo donde la policía habilitó y dice que es frontera. No intervine”, ha puntualizado, aunque no ha detallado cuando cogió el otro vuelo.

¿Cumplió o no con las sanciones de la UE?

Las sanciones de la Unión Europea impiden la entrada y el tránsito de la vicepresidente de Nicolás Maduro. Rodríguez fue incluida en la lista de personas sancionadas por su complicidad con la represión de Maduro el 25 de junio de 2018, lo que implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.

Sobre si el Gobierno español ha incumplido alguna resolución europea, Ábalos ha asegurado que “no se incumplió”. “Al contrario, hemos asegurado que se cumplieran”, ha añadido, quien ha negado haber ofrecido versiones contradictorias sobre dicho asunto.

Respecto a las peticiones de comparecencia en el Congreso, el ministro ha asegurado que no tiene “ningún problema” pero que no ve “motivos”. “No he hecho mal. He prestado servicio a mi país”, ha puntualizado.

Según ha adelantado hoy El País, Delcy Rodríguez salió del aeropuerto de Barajas de Madrid con un vuelo comercial con destino a Doha (Qatar). Hizo una escala técnica para no superar los tiempos de vuelo legales. Lo que hay que aclarar es si eso violó o no las sanciones de la UE. “La prohibición de viajar no impide hacer escala mientras no entres en el país”, aseguran fuentes del Ministerio del Interior al citado diario. Sin embargo, fuentes especializadas en sanciones de la UE defienden que las autoridades españolas nunca debieron permitir que la mandataria venezolana descendiese del avión, que puede considerarse “territorio venezolano”. Según esas mismas fuentes, “el aeropuerto de Barajas se encuentra en territorio español”.