Ábalos: "El Gobierno está dispuesto a asumir el coste político de los indultos"

Carlos Gil Andreu via Getty Images José Luis Ábalos, ministro de Fomento.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que el Gobierno “está dispuesto a asumir el coste de los indultos” a los políticos presos pero, al tiempo, pide al presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que ejerza su liderazgo para avanzar en la resolución del conflicto.



En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Ábalos señala que para superar un conflicto “de la naturaleza” del catalán, “hace falta liderazgo, pero en las dos partes”, no solo en el Gobierno.



“Un liderazgo claro, que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas realmente como son, no como le gustaría que fueran. Hace falta que alguien ejerza ese liderazgo en Cataluña. Aragonès tiene ahora ese desafío”, agrega.



Al nuevo Govern de coalición (ERC y JxCat) le dice que “ahora” le toca “ofrecer una hoja de ruta que dé un cauce, y no proponer lo mismo que ya nos llevó al colapso”.