Ábalos: "La mayoría de españoles no aceptan más pactos a la andaluza"

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparecido este lunes por la tarde en la sede de Ferraz para valorar el resultado de las elecciones generales. Los socialistas se hicieron este domingo con el 28,7% de los votos y 123 escaños. “El PP y Ciudadanos deben entender que la mayoría de los españoles no acepta más pactos a la andaluza”, ha señalado.

Ábalos no ha descartado totalmente un pacto con Ciudadanos, aunque ha señalado que no es la opción prioritaria. “Nosotros queremos hacer política progresista. No estamos planteando esa posibilidad”, ha recalcado.

Cientos de simpatizantes gritaron este domingo “Con Rivera, no” a las puertas de Ferraz para evitar que PSOE y Ciudadanos pacten. “No era el mandato de una asamblea”, ha afirmado sobre esta aclamación de los asistentes a la noche electoral.

El número tres del PSOE ha insinuado que Albert Rivera no haya felicitado a Pedro Sánchez tras la victoria electoral, como sí han hecho Pablo Casado, presidente del PP, y Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos.