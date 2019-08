Ábalos, sobre UP: "Siguen empeñados en poner condiciones, como si dependiera nuestra vida de ellas"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha vuelto a insistir este jueves en que no habrá un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y en que la suma de izquierdas debería apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente por “responsabilidad” hacia los españoles, sin más exigencias. “Siguen empeñados en poner condiciones, como si nuestra vida dependiera de ellas, y no, ni nuestra vida ni la de los ciudadanos”, ha enfatizado en una entrevista en la Cadena SER. Ábalos ha comenzado insistiendo en que nadie se ha ido de vacaciones en el PSOE ni en el Gobierno, como se le ha reprochado desde Unidas Podemos, Ciudadanos y PP, por tanto “no hay reincorporación”. “Hemos estado pendientes de lo que ocurría y podría ocurrir, quizá no como otros, que han tenido el país bloqueado y no les han importado irse de vacaciones”, ha denunciado. Ante las críticas de la coalición que lidera Pablo Iglesias sobre cómo han llevado los socialistas las negociaciones para hacer a Sánchez presidente, ha dicho: “No nos pueden reprochar que no las hagamos las cosas como ellos quieren”, en un tomo amargo que denota lejanía con quienes han estado negociando con ellos. “El problema aquí es de asumir los resultados elecorales y de responsabilidad”, algo que, a su entender, algunas formaciones pierden y dejan de servir a la ciudadanía. Eso, insiste, va más allá del poder. Ábalos se ha preguntado de nuevo si hay alguien que no sea Sánchez con posibilidades de ser presidente y, como obviamente no la hay, recuerda que los suyos plantean opciones que no sólo penden de una coalición, como pide Unidas Podemos. “No es la única”, insiste. “El que gana las elecciones no quiere que se repitan, eso sólo puede pretenderlo quien quiere una segunda oportunidad. En nuestro caso, no”, ha incidido, rechazando que su formación busque unos comicios en noviembre como salida a esta crisis institucional.

El que gana las elecciones no quiere que se repitan, eso sólo puede pretenderlo quien quiere una segunda oportunidad. En nuestro caso, no

Preguntado por si le conviene ir a las urnas al PSOE, por si tiene encuestas de que sería buena para ellos una repetición electoral, ha negado la mayor. “No se puede jugar a eso, no hay ningún dato que confirme que eso sería así”, ha rechazado. “El dato que tenemos es el de las elecciones de mayo, cuando los apoyos a socialistas que crecieron”, remarca. Sobre las comunicaciones entre Sánchez e Iglesias, ha confirmado el envío de whatsapps que ya desveló el líder morado, pero sostiene que no ha habido una comunicación personal más allá de eso en las últimas jornadas. De hecho, ha explicado el calendario del presidente en funciones en los próximos días, con viaje a Euskadi para hablar con los nacionalistas del PNV y los cántabros, pero ha matizado que aún no sabe si en esos días o más adelante podrá (¿querrá?) verse también con Iglesias. Los encuentros con formaciones nacionales, dentro de la ronda que está teniendo Sánchez con partidos, agentes sociales y económicos, podría pasar ya a la semana del 9, confirma. Eso es apenas dos semanas antes de que acabe el plazo para intentar una nueva investidura. Casi al final de todo, insistía Aimar Bretos. Pero el ministro de Fomento no asume estos términos. ”¡Si no se trata del final, sino de que hay quien desde el principio no se ha movido!”, ha lamentado.

¡Si no se trata del final, sino de que hay quien desde el principio no se ha movido!”