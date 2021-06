Ábalos, sobre los presos indultados: "Hacen más mal dentro de la cárcel que fuera"

Por otro lado, se ha referido a sus palabras en las que aseguraba que las causas ante el Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos del Gobierno catalán son “piedras en el camino” en el proceso de diálogo con la Generalitat.

Según Ábalos, la reacción que ha recibido a estas declaraciones son una muestra de que quieren su silencio. “Más allá de si acierto o no acierto, de si me manipulan o si me tergiversan, ya sé por qué es, porque no nos quieren ver hablando, nos quieren ver callados”, ha asegurado.

Y sobre quienes han interpretado que sus palabras son una amenaza, ha remarcado que no hay más que verle a él o a Aznar, en alusión a sus declaraciones sobre los obispos y empresarios respecto al diálogo en Cataluña, “a ver quien tiene más cara de miedo”.

Respecto al expresidente del Gobierno, que dijo que era “un día para anotar”, le ha preguntado que “dónde” va a anotarlo y “para qué”. “Es el resentimiento hecho carne, no he visto más resentimiento y más odio que este señor”, ha afirmado.