Caracas, capital política de España. El Congreso de los Diputados ha viajado 6.990 kilómetros mentalmente. ¿Cosas del siglo XXI? No, no, no es una serie de Netflix (como defiende el PP). La primera sesión control al Gobierno de coalición ha sido un disparadero de la derecha contra el Ejecutivo central por la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

PP, Ciudadanos y Vox han desplegado toda una ofensiva parlamentaria a lo largo de toda la mañana para intentar hacer caer a la pieza de Ábalos -hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez y pieza clave en el engranaje político del Gobierno y del PSOE-. “Dimisión, dimisión, dimisión”, calentaban desde la bancada popular a ratos el ambiente del Hemiciclo.

Casado era el primero en tirar: contra Sánchez y pidiéndole no seguir los pasos de Nicolás Maduro. El presidente evitaba en los primeros minutos entrar en terreno venezolano, pero le ha tocado sumergirse de lleno con la segunda pregunta. Debut de legislatura en la sesión de Santiago Abascal (Vox) y la ultraderecha empezaba fuerte cargando contra la reunión con un “Narcogobierno”.