Abascal, a las diputadas de Podemos: "Ustedes no representan a las mujeres"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado su réplica a las cuatro diputadas de Podemos para cargar contra el feminismo. “Señoras de Podemos que avanzan hacia una república feminista, ustedes no representan a las mujeres. Son mujeres pero no las representan”, ha dicho el jefe ultra este jueves en la segunda sesión de la moción de censura en el Congreso.

“Las mujeres no asaltan capillas, no agreden policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle (Madrid será la tumba de Abascal), no van gritando groserías por la calle (Una copa menstrual en la boca de Absacal)... A los menas no les llaman sus niños”, ha dicho Abascal, quien ha asegurado respetar a las mujeres, pero acto seguido ha cargado contra el líder de Podemos para atacar a las diputadas: “Solo salen mujeres porque se lo ha ordenado el machito alfa. ¿A ustedes también les custodian la tarjeta del móvil?”.

El jefe de la extrema derecha, y candidato a la presidencia del Gobierno en la moción, ha asegurado que en Podemos utilizan a las mujeres para cargar contra Vox. “A las mujeres hay que quererlas siempre, ¿verdad? Y, entonces, por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox (Rocío de Meer) se había inventado una agresión... ¿Porque se lo había dicho el señor Echenique?”.

Abascal se ha enfadado cuando desde la bancada de Podemos le han corregido. Las mujeres gritaban Madrid será la tumba del fascismo, le ha dicho la diputada Sofía Castañón. Pronto, el jefe de Vox, ha contestado retuiteando un mensaje. “Han venido a hacer una perfomance para llamarnos machistas”, se ha defendido Abascal.