Abascal lanza un órdago a PP y Cs: "No habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo con Vox"

“No se puede humillar a casi tres millones de españoles y el pacto andaluz tal vez no sea la fórmula porque no asegura el cumplimiento del pacto”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP y a Cs de que “no puede haber gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo con Vox”: “Queremos decir con toda la firmeza que no habrá gobierno autonómicos alternativos a la izquierda si se ningunea a Vox y a sus votantes”, ha avisado Abascal, antes de matizar que ya ha hablado con el popular Pablo Casado.

Abascal ha resaltado que “los españoles de Vox tienen una peculiaridad, y es que no han votado ni al PP ni a Cs, han votado a Vox”, al tiempo que ha alabado a sus votantes porque han ejercido su derecho al voto “en un ambiente de estigmatización, de acoso y violencia a nuestros actos, de chantaje al voto útil, han votado a Vox a pesar de que las papeletas de Vox no llegaban a sus casas, han votado a Vox a pesar de que no podían votar en secreto en las pasadas elecciones”.

“El que ha votado a Vox lo ha hecho de manera consciente y con valentía y son gentes que no admiten chantaje. Quieren representación, voz y respeto. Es imprescindible como alternativa a la izquierda”, ha concretado Abascal, quien hapuesto el foco en que “Vox es necesario para que la alternativa se consolide en cuatro regiones y 20 ayuntamientos de provincia”.

“Nosotros defendemos el orden constitucional, la seguridad jurídica, el estado de derecho, la igualdad.. y afirmamos con claridad que no será difícil lograr acuerdos con quien se quiera sentar con nosotros, pero será imposible con quien no quiera sentarse”, ha expresado.

“Manuela Carmena se daba por muerta políticamente la noche electoral y en estos días está resucitando por los titubeos de Ciudadanos”, ha sentenciado.