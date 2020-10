Abascal califica de "agresión" el discurso de Casado y dice que Vox será "responsable" en Madrid, Murcia y Andalucía

ASSOCIATED PRESS Santiago Abascal, este jueves durante la moción de censura en el Congres (Pablo Blazquez Dominguez/Pool via AP).

El líder de Vox también ha tenido palabras para Pablo Casado tras su duro discurso contra él. “La agresión que ayer Pablo Casado cometió contra Vox, contra los votantes de Vox y contra Santiago Abascal, incluso contra sus propios votantes, con una agresividad que no percibí contra el presidente del Gobierno en ninguno de sus debates, no va a tener una respuesta por nuestra parte”, ha señalado.

“En los ataques personales que hizo contra mí su injusticia o su indignidad se han vuelto contra él pero a mí me han afectado en el terreno personal. Yo, que he hablado bien de Casado en privado y en público, no puedo seguir haciéndolo porque me siento traicionado en la amistad”, ha reconocido.

Abascal también ha afirmado que no se arrepiente de haber presentado la moción: “Creo que ha sido un acierto retratar al Gobierno de nuevo con todos sus socios”.