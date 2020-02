Abascal (Vox): "Que se diga que el hombre es responsable del cambio climático es algo que no se puede probar"

El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha concedido una entrevista para el partido de ultraderecha Vox que ha publicado en su cuenta de YouTube un vídeo en el que reflexiona sobre la situación política dando un paseo por el campo.

Una entrevista trufada de imágenes de Abascal echando fotos en el campo con una cámara de fotos más grande que él con la que ya le hemos visto en alguna foto en su perfil de Instagram.

En dicha entrevista, Abascal hace “balance de la legislatura”, de la que no llevamos ni dos meses, para decir, para sorpresa de absolutamente nadie, que “no puede ser más negativo” y hablar de “narcodictadura de Venezuela” y “separatistas”.

Aprovechando que estaba en el monte, Abascal asegura a su interlocutor que en el campo él está “a gusto” y no en el Congreso, donde hay “una fauna” que no le agrada.

Tras asegurar que él conoce mucho la naturaleza, hace esta reflexión sobre los activistas de la crisis climática:

“A mí no me va a enseñar a conocer la naturaleza ningún progre, ningún urbanita. Veo con total desconfianza las políticas totalitarias de la izquierda, bien sean de materia de feminismo o climática. Me preocupa mucho que se adopte una nueva religión con la emergencia climática y que los paganos de esa nueva religión sean las personas más humildes. Y que se nos digan a los hombres y mujeres del mundo occidental que somos los culpables del cambio climático. Me parece que es algo que no se puede probar y que responde a intereses ideológicos”.