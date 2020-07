Abascal describe a Fernando Simón con una palabra despectiva desde la tribuna del Congreso

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este miércoles desde la tribuna del Congreso de “nefasto” al doctor Fernando Simón y ha pedido su cese al Gobierno.

Todo ello después que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad asegurase este lunes que es mejor que los ciudadanos de Bélgica, cuyo gobierno les ha recomendado no visitar España, no vengan porque es un “riesgo que nos quitan”.

Del mismo modo se pronunció respecto a la cuarentena de 14 días que ha impuesto Reino Unido a todos sus ciudadanos que hayan estado en España. “Desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan”, recalcó.

″¿Cuánto van a tardar en cesar al nefasto Simón, que se ha alegrado de que los turistas no vengan? Se ha atrevido a decir que así nos quitan un problema”, ha asegurado Abascal, quien ha criticado que los miembros del Gobierno “aplauden cualquier cosa y aplauden a cualquiera porque no tienen decoro, no tienen vergüenza y no defienden los intereses de los españoles”.

“Que no vengan los del norte, con controles sanitarios, a gastar dinero en España. Eso sí, que vengan del norte de África, sin ningún tipo de control, ilegalmente, infectados y a cobrar del dinero que no llega a los españoles, del dinero de los españoles que no llega a los españoles más modestos y mas humildes”, ha proseguido el líder de Vox, que ha rematado: “Eso es lo que ustedes provocan y lo que ustedes quieren. Turistas ni uno, inmigrantes ilegales todos”.