Un joven triunfa al fijarse en este detalle del tuit de Abascal contra Jorge Javier Vázquez: la clave está en la imagen

El dirigente ultraderechista publicó en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al presentador, adjuntando el vídeo de su intervención: “Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre”.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH

En el vídeo que puso Abascal, se escucha a Vázquez decir que no se puede confundir “la libertad con dar alas al fascismo”, aunque en ningún momento nombra a Vox.

También califica de “discurso antidemocrático” aquel que es “racista, homófobo y xenófobo”. “En este programa, cuando esté yo delante, no lo voy a consentir. Aunque parezca muy dictatorial. Y desde luego me parece terrible que en este país y en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible”, agrega el presentador.

Precisamente sobre este detalle quiso hacer hincapié el usuario de Twitter @_alvarogonzz, que respondió esto al líder ultraderechista: “No ha nombrado la palabra VOX. Solo ha dicho fascismo, racismo y homofobia. ¿Que pasa Santi? ¿Te sientes identificado?”.