Abascal llama a Irene Montero "ministra enloquecida" y la réplica de Wyoming es para oírla

Elías Bendodo le ha pedido al PSOE “mirar más” al PP para llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos. “Anda eso sería una idea buenísima. Aunque me imagino que el PP solo se refiere algunos aspectos de la Ley Trans y no por ejemplo a renovar el CGPJ o los Presupuestos. O sea que pactar con el PP es una idea buena buena pero que solo tiene un uso. Como este pelador. Para pelar patatas es una maravilla absoluta, ahora, no intentéis utilizarlo para haceros un peeling corporal porque podéis acabar en urgencias. Y ya sabéis cómo está el tema”, ha dicho el presentador de laSexta.