Abascal será el candidato a presidente en la moción de censura de Vox

No es una decisión inamovible, sostienen en el partido. Explican al diario que quedan “varias semanas por delante para dialogar y alcanzar un acuerdo entre los partidos de la oposición críticos” con la alianza PSOE-Unidas Podemos que está ahora en La Moncloa. Esto es: que si hay acercamiento con PP, Ciudadanos y otras fuerzas parlamentarias, la elección de Abascal podría quedar en nada, porque el candidato, al que obliga la ley, puede negociarse.

Su interés, señalan, no es el de “protagonizar” la moción, sino usarla para echar a Sánchez, a ser posible con apoyos.

El artículo 113 de la Constitución española de 1978 y el Reglamento del Congreso de los Diputados establecen el modo de funcionamiento de la moción de censura. Tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados (actualmente 35), y ha de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno de España.

Aunque la tengan que presentar en solitario, Vox sostiene a El Mundo que su planteamiento será el mismo: la “promesa de convocar elecciones para dar la palabra a los ciudadanos de cara a la gestión futura de la crisis económica por la Covid-19”.

En la información, las fuentes de la fuerza ultraderechista despejan dos “dudas” sobre las que que se ha ido especulando durante el verano: la primera, es que no es una moción que busque debilitar al PP, sino que su empeño es acabar con el Gobierno; la segunda, que no han estado haciendo un “casting”, buscando candidatos para defenderla y proponer alternativas. Se ha especulado en estas semanas con un supuesto tanteo con la ahora exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. “No tiene por qué ser el señor Abascal, pero tampoco no tiene por qué no ser él”, dijeron a finales de julio, abriendo la puerta ellos mismos a los comentarios.

Saben que no tienen opciones de que la moción prospere, pero insisten en que “sí que creen que debe servir para señalar que hay ‘otras políticas y políticos’ para gestionar una situación económica tan complicada”.