Abascal suelta esta frase sobre el Gobierno y Ana Rosa interviene para llevarle la contraria

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este viernes a Santiago Abascal en medio del cruce de acusaciones entre Gobierno y partidos de la oposición por el aumento de delitos de odio en España y tras la denuncia falsa del joven de Malasaña.

En medio de esa entrevista, la presentadora de El programa de AR, en Telecinco, ha vuelto a tener un encontronazo con el líder de Vox por decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es “ilegítimo”.

La periodista le ha preguntado a Abascal si cree que detrás de la supuesta demonización a Vox está la idea de “ilegalizar” al partido. Según Abascal, cuando los españoles puedan manifestarse en las urnas “el Gobierno de Sánchez se ha acabado”.

“Sánchez está acabado políticamente el día que devuelva la palabra y el voto que les ha robado con mentiras. Por eso les hemos llamado muchas, y yo lo he discutido incluso contigo, un Gobierno ilegítimo, no hemos dicho ilegal, aunque ya está instalado en la ilegalidad”, ha señalado Abascal, momento en el que Quintana le ha interrumpido.

“Hemos discutido porque yo le he dicho que es legítimo”, ha corregido la presentadora. “Y yo le he dicho que no es legítimo mentir, que mentir será legal pero no es legítimo”, ha replicado el líder de Vox.

“Mentir no será legítimo pero el Gobierno es legítimo, otra cosa es que le guste más a unos que a otros”, ha insistido Quintana.

“El que llega mintiendo a los españoles a unas elecciones, les dice que no va a pactar con comunistas, separatistas y terroristas y al día siguiente hace exactamente eso es un Gobierno que ha llegado de manera ilegítima y por lo tanto, vuelvo a insistir, el Gobierno de Sánchez es un Gobierno ilegítimo instalado en la mentira”, ha terminado Abascal.