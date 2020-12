Santiago Abascal: "Vox jamás ha hecho una acusación racista"

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Santiago Abascal e Ignacio Garriga, en un acto de Vox.

“Vox jamás ha hecho una acusación racista. Al contrario: racista es el que les llama y les promete un paraíso que no se puede ofrecer y les hace jugarse la vida en el Mediterráneo. Ese es el que considera que esas personas son inferiores a nosotros”, afirma.

Abascal cree que España “puede tener una posición beligerante junto a otras naciones para que Europa ayude a contener la inmigración ilegal y no para que la UE contribuya al efecto llamada”. Y acusa a todos los partidos, incluido el PP, de “cobardía a la hora de afrontar una crítica a la inmigración ilegal”.

En la entrevista con ABC, Abascal sostiene que los inmigrantes tienen que venir sólo si la economía nacional lo necesita: “La inmigración debe ser regulada en función de las necesidades de la economía nacional. En estos momentos, con los niveles de paro, y especialmente de paro juvenil que hay concretamente en Canarias, España no necesita más inmigración”.

¿Qué se debe de hacer con quien llega sin nada a nuestro país huyendo de la miseria? Esto responde Abascal: “Primero, no hay que llamarles. En segundo lugar creo que hay que impedir que lleguen con vigilancia marítima cerca de los puertos de partida para que sean devueltos en ese mismo momento y que sean los países de los que parten los que reciban la presión internacional por no acoger a sus propios nacionales. En tercer lugar, si llegan, deben estar en centros de internamiento de extranjeros mientras se les identifica y se toman todas las medidas necesarias para intentar repatriarlos a sus países”.

El líder de Vox reconoce que esto no significa “conseguir con una varita mágica resolver el problema de la inmigración ilegal” pero “creemos que si se lanza el mensaje de que «quien llega ilegalmente a nuestro país no va a poder regularizarse nunca» habremos hecho un gran servicio para que las mafias de la inmigración ilegal no estén operando en el Mediterráneo”.