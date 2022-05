Abascal vuelve a liarla: utiliza esta palabra para dirigirse a Sánchez y el PSOE se indigna

Tras ello, ha pedido la palabra Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, “por falta de decoro a la Cámara”. Y alzando la voz ha expresado: “Es una falta de respeto y consideración no solo al presidente del Gobierno, no solo al Gobierno, no solo al grupo parlamentario socialista, sino también a la democracia y a esta Cámara porque falta constantemente a las reglas del juego. Y no se puede permitir cualquier grupo parlamentario que se dirijan...”. Y justo en ese momento lo ha cortado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.