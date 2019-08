"¡Una barbaridad!": el crudísimo argumento de Revilla que deja muy claro cómo te afecta el bloqueo político en tu día a día

“Quien sufre es el ciudadano de a pie, pero...”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado -en la Cadena Ser- las devastadoras consecuencias que provoca el bloqueo político que sufre España en el día a día de las personas.

Así, Revilla ha matizado que la actual situación de incapacidad política para ponerse de acuerdo y dar luz verde a un Ejecutivo le cuesta a Cantabria 135 millones de euros “que estaban previsto y que nos dejan de llegar”.

″¡Esto es una barbaridad, la situación es de abatimiento porque yo hago los deberes en mi territorio... pero como no hay Gobierno en España y las autonomías viven de las transferencias del Estado!”, ha explicado el presidente cántabro, antes de matizar los privilegios que tienen en este sentido “las autonomías forales que recaudan sus impuesto”.

Revilla ha dejado claro que esos 135 millones no son para lujosos polideportivos o piscinas climatizadas, si no que “son 135 millones menos para la Ley de Dependencia, los conciertos con las residencias de ancianos, la renta básica, subvenciones para familias que no tienen dinero... ese dinero es para quienes más lo necesitan”: “Recortes no haremos, simplemente no podremos gastarlo. Si esto está en los presupuestos y la gente contaba con ello, pues no lo van a tener”, ha afirmado, antes de resaltar que “esto hay que explicarlo a la gente...”.

″¿Qué les digo? Si es que no hay Gobierno de España”, ha continuado su argumentación, al tiempo que ha definido la política como “el arte de repartir recursos escasos en función de las prioridades”.

“Somos el Gobierno más austero del mundo, yo no tengo coche oficial... pero cumplimos la ley y nos deben mucho dinero”, ha protestado Revilla.

“Muchas posiblidades de nuevas elecciones”

No obstante, el presidente cántabro ha vaticinado que “hay muchísimas posibilidades de que haya nuevas elecciones”, tras lo que ha cargado con dureza contra todos los actores políticos implicados en este bloqueo que sufre España

En primer lugar ha resaltado el error del PSOE al pensar que “ganar unas elecciones ya les da derecho a gobernar”: “Eso no es correcto, porque yo casi nunca gano las elecciones, menos ahora, que hemos ganado holgados, pero he sido presidente legítimamente”, ha considerado.

En este punto, Revilla ha introducido un matiz: “Si cuatro se juntan y tienen mayoría, pues nada, me tengo que aguantar. ¡Pero ahora no hay alternativa en frente!”, ha concretado el líder cántabro, quien ha calificado a los actuales partidos políticos de “cainitas”.

En este sentido, ha cargado contra Unidas Podemos porque “son muy teóricos pero no han tocado poder ni en una junta vecinal”: “Antes los partidos eran rivales, ahora enemigos”, ha defendido Revilla, quien ha puesto de ejemplo a Ciudadanos, “la gran sorpresa política del último año, que antes era hasta amigable para mí, era muy razonable e incluso le hice la pelota en Telecinco, pero hace un año se le ha metido en la cabeza al señor Rivera que quiere ser líder de la derecha”.

“Mi propuesta al PSOE: que le haga una propuesta a Podemos. Iglesias tiene que estar muy arrepentido, y las bases también. ¿Dónde han gobernado para decir que son migajas tener a una persona de vicepresidenta del Gobierno?”, se ha preguntado Revilla

″¡La gente se muere de hambre!”

En referencia al Open Arms, Revilla ha explicado que tienen habilitados sitios “para recibir a los inmigrantes y ser solidarios”: “Habría que preguntar y que levanten las manos quiénes quieren que esa gente se muera de hambre, se tire al mar o se les devuelva a donde fueran torturados”, ha afirmado Revilla, antes de dejar caro que Cantabria acogerá “a la parte proporcional que nos corresponda”.

“El pueblo español se ha quitado el hambre emigrando, como para que ahora seamos insolidarios e insensibles”, ha opinado, antes de sentenciar: “Con quitar el 20% de lo que se dedica a armas en potabilizadoras, zonas de cultivo, etc... allí, en aquellos países, se solucionaría todo. ¡No hay derecho a que la gente se muera de hambre porque hay recursos suficientes!”.

“El gran problema de la política es la discordancia entre lo que se dice y la manera de actuar””, ha concluido.