El diario 'ABC' se disculpa con Ansu Fati, futbolista del Barça, tras llamarle "mantero" en un artículo

El periódico ABC ha pedido perdón a Ansu Fati, futbolista del Barcelona, tras un artículo escrito por Salvador Sostres en el que se refiere al joven canterano culé como “mantero”.

Estas son las líneas que escribió Sostres en una crónica deportiva sobre la goleada del Barça al Ferencvaros turco:

“Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ”¡Agua, agua!”, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”.