Abel Caballero reconoce que "visto lo visto" se equivocó y dedica estas palabras a Pedro Sánchez

“Visto lo visto, yo me equivoqué”, ha expresado. “Yo estoy encantado de haber apoyado a Susana”, ha matizado, “porque era mi opción en aquel momento. Pero la realidad demostró que Pedro era una gran opción”.

Sin embargo, ha señalado el periodista, en su día Caballero apoyó a Susana Díaz en su enfrentamiento con Sánchez para liderar el PSOE. ”¿Hubiese sido mejor presidenta que Pedro Sánchez?”, ha cuestionado Gonzo al alcalde. “No, no, no no”, ha repetido Caballero inmediatamente.

El periodista ha preguntado directamente a alcalde qué nota le pondría a Pedro Sánchez y este no ha dudado en responder que “alta”. “Porque”, según el alcalde de Vigo, “está haciendo Gobierno en un momento inmensamente difícil”.

No eres de Vigo pero sabes quién es su alcalde. Y hay un motivo: #SalvadosCaballero 🔴 YA EN DIRECTO: https://t.co/KWvit6tloZ pic.twitter.com/LaX07pEsQW

Además, Caballero ha destacado que “el discurso que Pedro tenía entonces es un discurso distinto al que tiene ahora”. “Pedro evolucionó en el propio Gobierno, y amplió el espacio al que dirige sus políticas, su discurso, y actúa en términos país, en términos nación, en términos España. Y yo en aquel momento entendía que no estaba haciendo eso, yo creía que aquello lo representaba mejor Susana. Pues no, lo representa maravillosamente bien Pedro Sánchez”, ha asegurado.

Tras esto, Gonzo le ha pedido que le diga al menos un defecto del presidente del Gobierno, y a Caballero le ha costado encontrar uno. “Pues tendría que pensarlo, seguro que los tiene, como todos los tenemos”, ha dicho. Y ha aprovechado para lanza una pulla: “Pero como la oposición le pone tantos defectos que no tiene, si yo sumo uno, pues no me veo cómodo”.

Cuando el periodista ha señalado que alguno tendrá porque no le ha puesto un diez de nota, el alcalde de Vigo ha apuntado que “no, porque los de Cambridge el diez no se lo ponemos a nadie”. Y ha zanjado el tema: “Yo coloco a Sánchez entre los políticos insustituibles del siglo XXI en España”.