Abel Caballero se pronuncia con una rotunda frase sobre Yolanda Díaz y su futuro

Cristina Andina via Getty Images Abel Caballero, alcalde de Vigo.

El futuro de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz está en el aire, pero ya empiezan a sonar rumores sobre su participación política de cara a las próximas elecciones. Aunque ella ha negado en público tener una aspiración presidencial, ya hay otros que la ubican como una opción a tener en cuenta para ocupar La Moncloa.

Por el contrario, Abel Caballero, ha descartado esta opción. Cuando en ‘Más vale tarde’ en LaSexta le han preguntado por cómo ve a Yolanda Díaz en los próximos dos años, el alcalde de Vigo ha sido rotundo.

“Yo no la veo de presidenta del Gobierno en ningún caso”, ha respondido Caballero.

Según el alcalde vigués, su líder de partido Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno tras las próximas elecciones.

Caballero también ha recordado en directo el pasado gallego de Yolanda Díaz y cómo le criticó en las últimas elecciones cuando vivía en una provincia gallega y se estaba presentando para representar a otra.

“En Galicia se presentó con el Partido Comunista por Pontevedra viviendo en A Coruña. Yo la critiqué mucho en su día porque no me pareció razonable”, ha apuntado.

A este respecto y a que Yolanda Díaz no tenga un partido concreto sobre el que construir su participación electoral, y que algunos como García-Page no han descartado que sea junto al PSOE, Caballero ha señalado que es una opción que debe tomar ella. “Yo no opino en el partido en el que tiene que estar la señora Díaz”.