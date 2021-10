“Abolir la prostitución no es erradicarla, pero sí es el medio para llegar a ese fin”

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images Tres prostitutas, con chalecos reflectantes junto a una autopista en Lleida.

No es la primera vez que el PSOE deja clara su postura abolicionista, pero sí es ahora cuando el compromiso es quizás más firme. Horas antes del anuncio de Sánchez, los socialistas se comprometían en su ponencia marco a presentar en esta legislatura “una ley integral para la abolición de la prostitución que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo”.

Desde 1995, arrendar un local para que ahí se ejerza la prostitución no es delito en España gracias a la despenalización de la ‘tercería locativa’ que aprobó, curiosamente, el Gobierno de Felipe González. La nueva ley de ‘sólo sí es sí’ , impulsada por Unidas Podemos, recupera la tercería locativa, y prevé el castigo de quien “con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento”.

La ministra de Igualdad e impulsora de esta ley, Irene Montero, es abiertamente abolicionista (a favor de la abolición de la prostitución), pero desde su departamento hacen hincapié en la necesidad de reformar primero la Ley de Extranjería para blindar los derechos de las mujeres que salgan de la prostitución. Según señaló la ministra este miércoles en el Congreso, “entre el 70 y 80% de esas mujeres están en situación administrativa irregular”, y el hecho de no tener papeles las dejaría aún más desamparadas.

Montero ya anunció en abril un Plan Nacional de inserción socio-laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, pero “para que sea una realidad”, dice, debe ir acompañado “de una necesaria reforma de la Ley de Extranjería”.

Prevención (con multas y educación), protección y reinserción de las mujeres

Las feministas abolicionistas consideran que una cosa no excluye la otra. Amelia Tiganus confía en que la ley que plantee el Gobierno no sea “un parche” y que recoja “todas las demandas de las abolicionistas”, que son “prevención, protección y reparación de las mujeres”, cita Tiganus. Por un lado, prevención a través de la legislación —sanciones a clientes y proxenetas— y de una educación sexoafectiva que desincentive estas prácticas “para que comprar el cuerpo de una mujer no sea visto más como normal o como ocio”, explica Mabel Lozano; por otro lado, protección y reparación a través de ayudas a las mujeres: “Acceso a la vivienda y al mercado laboral, terapia, reinserción, asesoramiento jurídico…”, enumera Tiganus.