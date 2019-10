"Dolor habría sido tener un hijo entonces": dos mujeres cuentan cómo abortaron

Helena siempre había querido ser madre, pero cuando se quedó embarazada, pasada la treintena, decidió abortar. “Acababa de cumplir 33 años y, de hecho, ya pensaba: ‘¡Hostias, que ya voy tarde!’. Pero me enteré justo cuando acababa de dejarlo con mi pareja. Habíamos tenido la discusión más fuerte en todos esos años de relación tóxica”, recuerda. Helena, que no ha querido dar su nombre real ni mostrar su rostro, se hizo la prueba de embarazo un 31 de diciembre de hace tres años, “y dio positivo”: “Fue un susto increíble”. “Esa Nochevieja fue terrible. Yo ya me empezaba a sentir mal y fue horrible”, repite.

En ese momento ella no lo sabía, pero luego descubrió que sufría hiperémesis gravídica, un síndrome que afecta a algunas mujeres embarazadas provocándoles náuseas y vómitos extremos que generan deshidratación y desequilibrios. “Eran unas náuseas terribles a todas horas que me hacían vomitar continuamente. Los días que duró, sentí que me moría”, afirma. Encajar la noticia del embarazo, y posteriormente la decisión de abortar, fue difícil, pero la hiperémesis aceleró su deseo “de quitarme esa sensación, fuera como fuera”.

El proceso de aborto, sin embargo, no le facilitó las cosas. “Mi experiencia fue horrible”, cuenta. “Intento pensar en ella de forma pragmática —es eso lo que debía hacer en ese momento y no me arrepiento—, pero me afectó mucho y todavía hoy me sigue afectando. Incluso he hablado de ello en alguna sesión con el psicólogo”.

Si Helena no da su nombre real es, sobre todo, porque su familia no sabe que abortó. “Al principio no se lo dije ni a mis padres ni a mis hermanos. Sí a mi círculo más cercano de amigos y de compañeros de trabajo para que me cubrieran un poco, porque nunca pedí la baja. Por eso también sentía que me tenía que quitar esa sensación para volver cuanto antes al trabajo”, explica.

Entonces empezó “el proceso de información”. “Ya había tomado la decisión, así que me tocaba saber qué hacer. Y en internet no estaba muy claro, todo es un poco opaco. Te enteras de que, efectivamente, es legal, pero que no lo hacen los hospitales públicos. Y te preguntas por qué, por qué es todo tan tabú, por qué hay que hacerlo casi a escondidas”, plantea. “Luego te toca buscar en qué clínica. Probé con una, pero no me daban cita hasta la semana siguiente, y yo me encontraba tan mal, tan mal, estaba tan deshidratada, que no comía ni bebía, todo lo vomitaba, todo me daba náuseas, que probé con otra clínica”, cuenta. “Y el trato ahí fue muy poco profesional”.