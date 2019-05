"Al menos puedes volver a quedarte embarazada": lo que no debes decirle a una mujer tras un aborto espontáneo

No empieces ninguna frase con “Al menos...”

“Una de las cosas que más me inquietan (y que mis clientes me comentan continuamente) es la frase: ‘Al menos puedes volver a quedarte embarazada’”, comenta Zucker. Que te hablen de un embarazo no es reconfortante cuando ya no estás embarazada. Zucker piensa que muchas personas dicen eso para mitigar su propia incomodidad con un tema complicado.