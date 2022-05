Los proveedores de abortos se preparan para una nueva realidad en EEUU

Antes de la filtración, los expertos veían varios posibles desenlaces en el caso Dobbs. Una posibilidad era que el Tribunal Supremo anulara la ley de Mississippi, lo que permitiría que la sentencia del caso Roe permaneciera intacta. Sin embargo, muchos coincidieron, tras las audiencias orales de diciembre, en que la mayoría conservadora del Tribunal probablemente mantendría la ley, ya fuera prohibiendo el aborto por completo o modificando el límite de viabilidad del feto. Cualquiera de esas opciones anularía efectivamente la sentencia del caso Roe.

El borrador filtrado, aunque no es definitivo, está teniendo un efecto inmediato: el miedo, la confusión y la desesperación se están apoderando de las clínicas de aborto de todo el país, y los proveedores, pacientes y defensores del derecho al aborto ya están preparándose para el inevitable día de la decisión.

“Es un momento aterrador, pero llevamos años preparándonos y organizándonos para esto”, sostiene Renee Bracey Sherman, fundadora y directora ejecutiva de We Testify, un grupo de defensa del derecho al aborto. “Nos estamos asegurando de que tendrás acceso a atención médica. Los fondos para el aborto están listos para ayudarte, las clínicas están abiertas, los proveedores están listos para atenderte y todas las que hemos abortado estamos listas para apoyarte”.

Aunque la gravedad de la situación es histórica, la desinformación y el miedo no son nuevos, especialmente en Texas, donde los proveedores de abortos han tenido que lidiar con la prohibición inconstitucional del aborto tras la sexta semana de embarazo durante los últimos ocho meses. El doctor Bhavik Kumar lleva 7 años siendo médico abortista de la clínica de Planned Parenthood en Houston y conoce muy bien el impacto que tiene la prohibición del aborto en las pacientes.

Hay un caos de proyectos de ley, leyes y decisiones judiciales sobre el aborto que ya se hace confuso para la gente, denuncia Kumar.

“Estamos acostumbrados a recibir llamadas de mujeres que nos dicen: ’He visto algo en Internet o en las noticias, ¿puedo seguir recibiendo la atención médica que necesito?′ También estamos acostumbrados tranquilizar a la gente diciendo que todavía pueden venir”, comenta. “Y si no pueden recibir atención aquí en Texas con nosotros debido a estas leyes radicales, podemos ayudarlas a llegar adonde necesitan ir... Aunque el panorama siga evolucionando, seguiremos haciendo eso: dirigir a la gente a una atención segura, dondequiera que sea y con cualquier recurso que podamos ofrecerles”.

Los médicos se ven obligados a acatar las leyes para prestar asistencia sanitaria, pero son los pacientes los que tienen que lidiar con las consecuencias. María, de Texas, tuvo que viajar recientemente a otro estado después de que Texas prohibiera el aborto tras la sexta semana. Sabe que la caída de la sentencia del caso Roe es posible, pero todavía no se lo termina de creer.

“Esta mañana me he dado cuenta de lo mucho que me afecta esto siendo alguien que ha tenido que cruzar el país para abortar”, comenta María, que utiliza un seudónimo para proteger su identidad.