Pederastia en la Iglesia: España se mueve al fin frente al silencio y la impunidad

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Los representantes de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, con el documento que pedía la Comisión en el Congreso.

El Congreso de los Diputados ha dado este martes un paso insólito: ha admitido a trámite la solicitud para crear una comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. Un proceso formal aún por cristalizar que atesora en lo más hondo un ansia de justicia y reparación de la que las víctimas, hasta ahora, se han visto privadas.

España no es Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia. Aquí no ha habido una catarsis en la jerarquía eclesiástica que haya llevado a escuchar, atender, resarcir y, en la medida de lo posible, compensar. Directamente, no se ha querido saber, como evidencian los balones fuera de obra y de palabra, los expedientes rechazados y los escondidos, la falta de investigación formal. Se sabe que ha habido y hay casos de pederastia gracias a la valentía de las víctimas que han elevado su voz y gracias a la prensa, con cuyas investigaciones y buzones abiertos se ha arrojado luz.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron el pasado miércoles una propuesta para crear esta comisión, y, esa misma noche, el escritor Alejandro Palomas expuso en Hora 25 de la Cadena SER los abusos a los que fue sometido por un religioso de La Salle cuando tenía entre ocho y nueve años. Su relato y su llamada de atención, reclamando ayuda incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -ambos se entrevistarán este jueves, junto a más grupos de víctimas-, ha dado un impulso definitivo a un intento, desde la política, de saber y actuar. Lo que no ha hecho la Iglesia.

Cuántos casos se conocen

A día de hoy no hay cifras oficiales sobre cuántos casos de este tipo se han dado en nuestro país. Sistemáticamente, la Iglesia católica se ha negado a llevar un recuento y a informar de ellos. Ha reconocido en público que no sabe cuántos afectados hay ni cuántos religiosos sospechosos. El pasado noviembre, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dijo: “Incluso sumando todos los que han salido en los medios de comunicación, que se remontan a un periodo de 80 años, no pasan de mil”. Fue lo más cerca que estuvo de una estimación.

En la misma comparecencia ante la prensa, Argüello afirmó literalmente: “Sólo son pequeños casos”. Como si el drama de cada uno de los niños afectados pudiera calificarse de pequeño. También se quejó de que se ponga el foco en la Iglesia cuando, según sus cálculos, los casos de pederastia en su seno son aproximadamente el 0,8% de los que se producen en España. Esto es, se excusó de que la mayoría se dan en otros ámbitos de la sociedad civil.

Llegó incluso a quejarse de que no se investigue a federaciones de deportes donde también se han dado abusos o de que no se le pida cuentas, como a la Conferencia Episcopal, a entidades como el Comité Olímpico Español (COE) o la FIFA, la federación que controla el fútbol mundial. Obvió el portavoz de los obispos españoles que los religiosos son una referencia moral de comportamiento y que muchos casos han sido encubiertos por la jerarquía, dos elementos diferenciadores y sangrantes.

La cúpula de la Iglesia española ha carecido y carece de datos hasta el punto de que los pocos que ha manejado los ha tenido que pedir a la Congregación para la Doctrina de la Fe (conocida por ser la marca actual del Santo Oficio), que es quien ha sido designada por Roma para llevar la materia en todo el mundo y que comanda ahora un español, el jesuita Luis Ladaria. Este organismo le informó el año pasado de que entre 2001 y 2020 se habían recibido 220 casos desde España.

Pese al oscurantismo de la Iglesia, investigaciones como la llevada a cabo por el diario El País sostienen que en España hay al menos 602 casos de pederastia con 1.237 víctimas, sustentados con relatos directos de afectados y de testigos. Es el único dato concreto que se ha dado a conocer. Sólo a finales de año, se añadieron 251 nuevos casos, el resultado de tres años de investigación. “Estimaciones como las empleadas por expertos en los estudios de comisiones independientes de otros países multiplicarían la cifra a varios miles”, señalan los autores de la investigación. Por responsabilidad, todos esos expedientes están en manos del Vaticano. Y eso ha hecho que las cosas den un giro.

Qué se hace por investigarlos

Hasta ahora, cada investigación ha dependido en exclusiva de las denuncias de los abusados y los procesos judiciales iniciados si había pruebas y plazos para ello. No ha habido ninguna investigación por parte de la Conferencia Episcopal, que se ha limitado a pedir a las víctimas que acudan a las oficinas creadas ex profeso para escucharlas, que llevan apenas un año abiertas.

Sin embargo, la envergadura de la investigación de El País ha cambiado las cosas y el Vaticano ha entrado en juego. Por primera vez, el pasado 19 de diciembre se anunció una investigación sobre lo sucedido en España, con los expedientes armados por el diario como base. Las indagaciones ceben llevarse a cabo desde la jerarquía local, pero será luego la Congregación para la Doctrina de la Fe la que supervisará el proceso. Las bases de este ente ordenan que las primeras conclusiones se entreguen no más allá de tres meses desde el inicio de los trabajos, por lo que podría haber novedades hacia marzo.

El Vaticano ha decidido activar lo que no activa Madrid porque es lo que hace cuando hay informaciones de casos numerosos, que abarcan a diversas órdenes o diócesis, en los que los abusadores pueden ser varios religiosos, como es el caso. Al recibir el informe, el papa Francisco se puso en contacto con el presidente de la Conferencia Episcopal española, el obispo de Barcelona Juan José Omella, y dio la orden.

Ha tenido que moverse la piedra con la palanca de la prensa, porque antes era imposible. La Conferencia, que inicialmente dijo que no daba credibilidad a estos casos venidos de la prensa por “falta de rigor”, recibió finalmente los casos expuestos por El País y los transmitió al tribunal eclesiástico de Barcelona, donde fue registrado el informe, para que iniciara la investigación. No será rápida ni fácil, porque afecta a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.

Se trata de casos comprendidos entre los años 1943 y 2018 -no es cosa del pasado- de tipos muy diversos, pero con algunas características repetidas: hay muchos abusos masivos, con múltiples víctimas de un mismo abusador, incluso clases enteras, y estamos ante comportamientos sostenidos en el tiempo, durante cursos o ciclos completos. También suelen ser secretos a voces que nadie quiso escuchar. Por orden, donde más casos se investigan es en Barcelona, Madrid, Navarra y Vizcaya.

Además, este lunes la Fiscalía General del Estado ha anunciado que también va a investigar los casos de pederastia en la Iglesia. Ha ordenado a los 17 fiscales superiores de cada autonomía que le remitan, antes de diez días, todas las denuncias y querellas en trámite. Es el paso más rotundo dado hasta ahora al respecto en el plano judicial.