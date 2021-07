Acabar con el silencio

Recuerdo como si fuese ayer (y ya han pasado treinta años), a mi madre en una comida familiar contando, no sin cierto reproche, que cuando ella era niña su padre, mi yayo, no le había permitido asistir a una excursión escolar a un lugar de culto. Al instante le pregunté a mi abuelo -¿por qué?- Y me contestó “porque desaparecían niños”. No le contesté. La conversación se dio por finalizada. Reinó el silencio.

Conocí a Neus Roig el pasado viernes en una cafetería de Tarragona. Acompañada del profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Santiago Castellà, me explicaron la misión del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores. Creado en octubre de 2016, en la Universitat Rovira i Virgili, tiene como misión acabar con la vulneración de derechos humanos que supuso la desaparición forzada de menores que tuvo lugar en nuestro país durante toda la dictadura y los primeros años de nuestra democracia. En estos extraños tiempos donde hay quién osa volver a poner en duda lo indiscutible, la lucha del Observatorio debería ser la lucha de toda España. La de todos y todas los que porque creemos en la democracia, condenamos el golpe de estado militar del dictador Franco.