¿Dónde está la aceptación corporal para los hombres que engordaron durante la pandemia?

Pero, sin el material específico del gimnasio, Smith pensaba que no estaba esforzándose lo suficiente, y no tardó en sufrir un brote de depresión y falta de confianza en sí mismo. Durante meses renunció por completo al ejercicio. ”¿De qué me va a servir?”, pensó. No salía de casa, se pasaba el día sentado, nadie le veía.