Se viene un 2022 loco. Tendrá de todo, pero sobre todo, aventuras. Esos “tiempos históricos” que vivimos desde hace ya demasiado avecinan emociones fuertes. Elecciones, intrigas políticas, eventos culturales, boicots en unos Juegos Olímpicos... ¿Te atreves a jugar?

2022 tiene que ser el año en el que se supere la pandemia tal y como la conocemos, pero para ese logro aún queda. El coronavirus seguirá muy presente en el día a día, mientras la rueda de la actualidad no para.

Los focos apuntan a citas muy diversas: desde las elecciones en Andalucía y Castilla y León, a las francesas, con toda Europa pendiente del riesgo en forma de extrema derecha, la guerra interna Ayuso-Casado, la vuelta (o no) del rey emérito... Pero no todo es política. Los amantes del deporte tienen un año de no despegarse del sillón, mientras que los más culturetas ya cuentan los días para hacer sus planes entre importantes regresos y sonadas despedidas.

Estos son los 10 acontecimientos que marcarán el 2022:

La pandemia

Tan obvio como necesario contar con ella. Seguirá siendo el hilo conductor del año. Todo pasará (o no) en función del coronavirus, con la esperanza de neutralizar una enfermedad que los expertos apuntan no desaparecerá sino que se convertirá en endémica, más suavizada y cotidiana. Es un cálculo a largo plazo; especialmente tras la última amenaza de ómicron en pleno repunte de casos e incidencia.

En 2022 se espera la inmunidad grupal en España y los países desarrollados, especialmente con el impulso de la vacunación a los niños. Pero en paralelo, se mantienen las dudas sobre la vacunación en el tercer mundo, vulnerable por sus bajísimas cuotas de protección como se ha visto con ómicron. De la definitiva implantación de las vacunas y del control de esta y otras posibles nuevas variantes puede depender que 2022 sea el año de la verdadera nueva normalidad u otro capítulo condicionado en el calendario.

Arenas políticas

A las urnas en Andalucía y Castilla y León

A nivel político, es la gran cita española si no cambia nada. Andalucía convocará las urnas, posiblemente antes de su fecha oficial de noviembre, y la región se puede convertir en el laboratorio de toda España. Las encuestas dan la victoria al actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, pero los números no le salen del todo al PP. Ni alcanzaría para gobernar solo ni podría con la suma de un casi desaparecido Ciudadanos.

El factor Vox entra en escena con fuerza, mientras el PSOE se recompone. Aupada por una posible candidatura de Macarena Olona, la ultraderecha podría ser el elemento que decida el color del gobierno, incluso con opciones de entrar a ser parte de la Junta. o que parece poco probable es que Andalucía aguante con presupuestos prorrogados y este ambiente preelectoral hasta noviembre.

Lo que sí se sabe es que meses antes, el 13 de febrero, Castilla y León hará lo propio. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco anunció justo antes de Navidad y por sorpresa el adelanto electoral, después de la (pen)última movida con sus socios de Cs. Y, como en Andalucía, Vox relamiéndose ante la perspectiva de otro subidón que podría hacerle socio o cooperador necesario del previsible nuevo gobierno del PP.

Las elecciones francesas

De España, al vecino del norte. Francia será el referente en todo el mundo entre el 10 y 17 de abril.

Emmanuel Macron se enfrenta a las urnas cinco años después de su potente irrupción. Ahora, como entonces, surge la amenaza de la extrema derecha. Ya no está sola Marine Le Pen; el escritor y periodista ultra Éric Zemmour quiere adelantar—por la derecha, obviamente— a Le Pen y ser la gran baza contra Macron con su nuevo partido Reconquista.

Francia se lo juega todo, pero Europa no es ajena. La UE mira con preocupación las alternativas reales a Macron, un europeísta convencido que podría tomar las riendas comunitarias tras el adiós de Angela Merkel. Las encuestan dan, por ahora, un leve respiro y sitúan al actual presidente como favorito a repetir. Su rival en segunda vuelta bien podría ser Zemmour, que se sitúa varios puntos por detrás pero quizás cuente con el trasvase de votos de los ultraderechistas de Le Pen.

La vuelta de Juan Carlos I a España

El rey emérito también quiere jugar a protagonista de 2022. Ansía, según su entorno, volver a España después de año y medio de retiro en Emiratos Árabes.

Con la Fiscalía camino de archivar sus investigaciones sobre él, esa posibilidad real de su retorno se acerca. Lo que no contempla duda es que haga lo que haga marcará parte del debate político y social.

El Gobierno ha preferido dar un paso al lado y dejar la decisión de su vuelta a la Casa Real. Que decida su hijo, Felipe VI. Pero la relación paterno-filial no es precisamente fluida. Zarzuela no cuenta con el regreso del ‘rey pródigo’ a palacio ni con que recupere la asignación que el propio Felipe VI le retiró ante la sombra de los escándalos.

El Congreso del PP de Madrid

Cuántas series políticas hay en Netflix, HBO o Amazon Prime con menos argumento que los líos entre Génova y Sol. La ‘temporada 1’ lleva meses dando capítulos, con el trasfondo de si Isabel Díaz Ayuso se convierte en la presidenta del PP madrileño, a imagen de otros barones territoriales conservadores.

Génova no quiere a la presidenta madrileña a la cabeza del partido en la región y nadie hace por ocultar la tensión existente. El distanciamiento entre Casado y Ayuso les ha llevado a darse espacio, también físico, hasta evitar coincidir en actos o salir juntos en una foto. Los gestos se suceden con las declaraciones, entre acusaciones de “personalismos” y reclamos de “libertad” de los que participa hasta Cayetana Álvarez de Toledo, posicionada del lado de Díaz Ayuso.

La líder madrileña quiere que ese congreso sea “cuanto antes” para rearmarse antes de las elecciones de 2023, que traerá municipales, autonómicas y generales. El aparato nacional quiere aplazarlo y que se celebre en el primer semestre de 2023 y juega la baza de José Luis Martínez-Almeida como freno a Ayuso. De partner a partner.

La temporada 2 pinta muy interesante.

La rueda del deporte

El Mundial de Catar

No es solo fútbol ni es un Mundial más. La cita de Catar es polémica empezando por su fecha. Será el primer gran campeonato global que se dispute en diciembre, para evitar las temperaturas extremas que se darían en caso de celebrarlo en las fechas habituales veraniegas. Un trastorno al calendario futbolístico que generó mucha polémica y que en 2022 volverá a dar mucho que hablar.

Sin embargo, esa es la menor polémica a ojos del mundo. Las sombras de homofobia, corrupción generalizada y maltrato a los trabajadores inmigrantes en el país oscurecen por completo el tema deportivo. En Catar la homosexualidad está penada como delito y el máximo responsable del Mundial ha llegado a decir que los aficionados homosexuales podrán acudir pero no mostrarse cariño públicamente por “respeto” a sus tradiciones.

En las obras para la construcción de los estadios han muerto miles de migrantes, bajo condiciones laborales y vitales insostenibles, como ha denunciado recientemente Amnistía Internacional. La tragedia no se investiga en el país y la FIFA tampoco parece fijarse en el cómo. Lo que importa es que el balón ruede a partir del 21 de noviembre.

Los Juegos de Pekín 2022

Meses antes de Catar, el mundo del deporte tendrá otro hito que camina a caballo entre la competición atlética y la polémica internacional. El 4 de febrero se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. La capital china acoge otros Juegos tras los de verano de 2008 y se avecina un invierno caliente.

EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia ya han anunciado un boicot diplomático a la cita, por lo que no enviarán delegaciones oficiales más allá de los propios deportistas, en represalias por las violaciones de derechos humanos en el gigante asiático. Este vacío se lo plantea también la UE, en un enfrentamiento entre bloques que retrotrae a décadas pasadas, como los bloqueos entre EEUU y la URSS en Moscú’80 o Los Angeles′84.

Sin embargo, será un rechazo parcial que no afectará a los atletas ni al desarrollo deportivo de los Juegos, aunque los expertos consultados por El HuffPost creen que China responderá a la afrenta diplomática.

La Cultura se mueve

Los setenta y cinco folios y otros manuscritos inéditos, de Marcel Proust

En el apartado literario, la editorial Lumen publicará el 20 de enero lo que define como “un acontecimiento editorial de primera envergadura”. Se trata de un manuscrito que ha salido a la luz tras el fallecimiento de su dueño, Bernard de Fallois, a pesar de que se tenía constancia de su existencia desde 1954.

Los textos escritos por Marcel Proust que componen Los setenta y cinco folios y otros manuscritos inéditos salieron de su puño y letra entre 1907 y 1908 y están considerados como los inicios de En busca del tiempo perdido, su obra maestra. Una autobiografía de su juventud que llegará a las librerías casi 100 años después de la muerte del crítico francés.

Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios

Tanto el Benidorm Fest como la final de Eurovisión en Turín serán dos grandes citas para los melómanos, pero otro hecho marcará 2022. Serrat ha decidido poner fin a su carrera musical sobre los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965-2022, que arrancará en junio y durará seis meses, previo paso por el Beacon Theatre de Nueva York y por Sudamérica.

Las entradas para ver al cantautor en Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Madrid se agotaron en apenas 24 horas. El catalán se despedirá de su público tras más de 50 años de actividad profesional interrumpida por la pandemia. Si la pandemia no dicta otra cosa, actuará por última vez el 23 de diciembre en su ciudad natal.

El regreso de Avatar

“Gloriosa”, según The New York Times, “la película más hermosa en años”, según New Yorker, “una maravilla deslumbrante”, según The Hollywood Reporter… James Cameron se enfrentará a finales de 2022 a un gran reto: superarse a sí mismo con Avatar 2, que se centrará en la exploración de nuevas zonas de Pandora.

La primera entrega, en 2009, consiguió en apenas 17 días colarse en la lista de las cinco películas más taquilleras de la historia y fue la primera en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla de la forma más rápida. Así, Cameron se convirtió en el único director en conseguir este hito con dos títulos: Avatar y Titanic. En 2010, según Box Office Mojo, alcanzó un nuevo récord: ser, de forma oficial, la cinta más taquillera de la historia.