Acoso, amenazas y armas: cuatro exmiembros de Vox denuncian en 'Salvados' las prácticas abusivas dentro del partido

Juan Jara, exvicepresidente primero y portavoz nacional del partido; Nuria Almagro, exconcejal en Águilas (Murcia); Luis Miguel Núñez, expresidente provincial de Vox en Toledo, y Fernando Moya, ex portavoz de Vox en la provincia de Barcelona han sido las voces que han contado en primera persona su desengaño y han proclamado de forma abierta sus discrepancias ante la figura de Abascal y el resto del actual equipo directivo de Vox.

Falta de transparencia

El oscurantismo en Vox es una constante en todos sus testimonios. Juan Jara ha contado a Gonzo que en las reuniones del partido “no había actas porque nada quedaba en el papel”. “Cuando hay papeles, un juez te los puede pedir”, ha dicho. El exvicepresidente primero y portavoz nacional del partido considera que esto era una estrategia “deliberada” para que no hubiese constancia de lo que en dichas reuniones se decidía y evitar posibles problemas judiciales futuros.

″¿Qué le pasó a usted cuando empezó a ser pesadito con lo de la petición de cuentas?”, le pregunta Gonzo a Jara. “Me echaron de los chats corporativos, me bloquearon, generaron cuentas fantasmas en las redes sociales para denigrarme... Mafia digital”, responde.

Sin democracia interna

La falta de democracia interna es la principal denuncia que hacen, además de los métodos coercitivos que algunos han llegado a sufrir. Nuria Almagro, exconcejal en Águilas (Murcia), comenta que le ofrecieron ocupar un cargo relevante en el futuro a cambio de ser “sumisa” y aceptar la inclusión en su equipo de una persona designada a dedo. “Me propusieron una persona para mi equipo con un currículum falso y cuando traté de revocar su contratación me dijeron que fuese sumisa para tener a cambio una recompensa”, ha dicho.

Luismi Núñez se plantó ante las directrices de la dirección nacional, lo que le llevó a ser apartado. “En ese momento, empieza el acoso y derribo para que tú te marches. Te empiezan a limitar las comunicaciones, a cortar teléfonos, a cerrar puertas...”, relata. El episodio más oscuro lo vivió cuando fue encerrado en una habitación en la sede nacional del partido con dos personas: “Uno hacía de poli bueno y el otro de poli malo”. Le llegaron a amenazar con un futuro muy complicado de no cumplir las órdenes: “No vas a volver a trabajar en tu vida y ojo, que están los Servicios Sociales y tienes dos niñas”.

‘Dictadura’ de Abascal

“Hay una adoración al líder supremo, no se puede cuestionar ni una sola de las ideas, y no te muevas de la línea que te casco. Vox es como una pseudosecta en la que no hay libertad de expresión”, cuenta por su parte Núñez. Jara lo resume así: “Abascal es un hombre mega pragmático con pocas convicciones, su discurso del odio es para ganar votos”.