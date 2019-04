Dos apoderadas de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz han denunciado ante la Junta Electoral de Zona a un apoderado de Vox por acoso, al haber proferido contra ellas frases machistas y despectivas.



Según ha informado Ciudadanos en una nota, las apoderadas, de 21 y 22 años, han explicado que en un primer momento el apoderado de Vox nos les dirigió la palabra, pero cuando una de ellas se quitó la camiseta porque tenía calor, empezó a dirigirse a ella con frases como “así vienes de fresquita” o “como sigas así te vas a convertir en una feminazi”, utilizando un tono despectivo.



Posteriormente, han comentado, salieron a la puerta del colegio y la otra apoderada se quitó también la sudadera, “momento en que los comentarios subieron de tono” y empezó a decirle frases como “menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando” o “ya que estáis a ver si me traéis una cervecita”.



El candidato a la Presidencia de Extremadura y portavoz de Ciudadanos Cayetano Polo ha condenado enérgicamente estos hechos “que ponen de manifiesto que todavía en nuestro país hay partidos que no creen en la igualdad, cuestión con la que nuestro partido está comprometido firmemente”.