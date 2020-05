Activismo por la convivencia

NurPhoto via Getty Images Una mujer se queja ante un policía en el centro de Granada mientras le pregunta por qué los manifestantes que protestan contra el Gobierno pueden estar en la calle y los demás no.

El odio es un veneno que se inocula con rapidez y se propaga por el organismo social a toda velocidad. Una pequeña dosis es letal para la convivencia si no se es capaz de actuar a tiempo y parar sus ponzoñosos efectos antes de que sea demasiado tarde. Nuestra convivencia está amenazada. No es ninguna exageración. La historia nos enseña que sociedades avanzadas culturalmente y con sistemas democráticos consolidados sucumben con una facilidad pasmosa a la barbarie, al odio y la violencia.

Cualquiera que se acerque a episodios de enfrentamientos civiles en sociedades teóricamente maduras desde un punto de vista político se sorprende de cómo pudieron llegar a producirse conflictos sociales tan profundos de un modo tan rápido, cómo se perdió todo a tal velocidad. Nos solemos preguntar por qué nadie vio las señales y por qué nadie hizo nada por detener la espiral de deterioro de la convivencia previo al enfrentamiento. Hemos visto a sociedades modernas y civilizadas montadas en vagonetas directas al abismo sin que nadie hiciera nada por frenarlas. La mayoría de las veces, cuando hemos estudiado estos momentos de nuestra historia, solemos caer en el error de creer que se produjeron en circunstancias que no se volverían a repetir, o que los hijos o nietos de que los que experimentaron esas fracturas sociales sabrían aprender de los errores de generaciones previas. Pero, desgraciadamente, eso no suele ocurrir, y no suele ocurrir porque, por lo general, se desprecian o se minusvaloran las pequeñas fracturas, las pequeñas grietas que se abren en la convivencia democrática, por las que se cuela el odio, hasta que es demasiado tarde y ya no hay marcha atrás. El veneno ya ha sido inoculado; no despreciemos los síntomas.