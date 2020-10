Las 12 estrellas del reparto de alfombra roja de la próxima comedia de Netflix

Más que una película, parece una fiesta de cine. La próxima comedia de Netflix , una comedia dirigida por Adam McKay (La gran apuesta), ha fichado a las grandes estrellas de la meca de cine. Don’t Look Up , nombre de la cinta, cuenta en su reparto con 12 de los nombres más oídos en Hollywood.

Otro de los nombres es Leonardo DiCaprio, que según Deadline fue reacio a unirse. No por el argumento, sino por su fidelidad a Martin Scorsese, con el que se había comprometido para rodar Killers of the Flower Moon (Apple TV). Finalmente las dos plataformas han conseguido cuadrar las agendas.