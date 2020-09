La incongruencia de la tía Viv de Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air'

“Sé que el prostituto de los medios Alfonso Ribero ha publicado una foto de una reunión. Siempre fue el lameculos de Will. Nunca habrá una verdadera reunión del Príncipe.... No tengo ningún interés en ver a estas personas en ninguna clase de circunstancia. No estoy ofendida en lo más mínimo por esta foto... Fue un evento para caridad de Karen. Sin embargo, me motiva a tener algunas reuniones en Hollywood para promover mis memorias PERFECTION IS NOT A SITCOM MOM (La perfección no es una mamá de sitcom), y contar la historia detrás de estas escenas antes de dejar este mundo”.

Un pique con Will Smith

Esa es más o menos la versión de Hubert de lo que pasaba en la serie, pero muy distinta es la que dijo Will allá por 1993. Ese año fue cuando Hubert dejó la serie y cuando se produjo el (hasta ahora) último encuentro de ambos.

“Puedo decir que Janet Hubert quería convertir la serie en El show de la Tía Vivian de Bel-Air”, aseguró en una emisora de Atalanta. “Está loca y siempre lo ha estado. Una vez dijo: ‘Llevo 10 años en el negocio’ y este mocoso llega y le da un papel protagonista en una serie”.

A estas declaraciones le siguieron las de la actriz, que hablando de ella misma en tercera persona volvió al ataque: “Janet Hubert no era una persona que dificultara las cosas en el set. Janet Hubert fue muy profesional, muy seria”. Ya en ese momento aseguró que no volvería a trabajar con “un capullo como él” porque era “un egocéntrico que no había madurado”.

El pique, según explica The Lab Bible, surgió después de que ésta se quedase embarazada, saltándose una de las cláusulas de su contrato. Los productores tuvieron que adaptar el guion a las circunstancias y de ahí el nacimiento del pequeño Nicki Banks. El giro no le gustó demasiado al propio Will, cuya relación con Hubert ya era insostenible.