Actores y actrices, ¿para qué os quiero?

El reclamo popular de la primera es Malena Alterio , una actriz con un largo currículo que se hizo famosa con el personaje de Belén de la serie Aquí no hay quien viva . El de la segunda, es Daniel Grao , que protagoniza en la actualidad HIT , esa serie que tiene escandalizados a padres y atrapados a sus hijos adolescentes en ese instituto del que, escuchando a los profesores, existen pocos o ninguno.

Es raro que el público mayoritario se fije en quién escribe o dirige una obra de teatro. Habitualmente, los actores y las actrices que la protagonizan resultan ser el reclamo para verlas. Un reclamo que se suele apoyar en un éxito televisivo que los ha metido durante una o varias temporadas en la casa del público a la hora de la cena o más tarde, cuando no lo ha hecho en las series que se eternizan después de comer y que acompañan la hora de la siesta. Trabajos muchas veces alimenticios, que les harán populares, pero que no siempre les permiten mostrar su talento por las condiciones en las que tienen que producirse que piden más resolver, solucionar, que crear.

Como lo buenos actores que son, y la inteligencia con la que llevan sus carreras, se han embarcado en dos proyectos que, sobre el papel, suponen una apuesta segura. Proyectos a los que ellos pueden dar ventas de entrada. Y que les pueden dar a ellos, no solo el éxito que ya tienen, sino añadir el prestigio que dan los equipos artísticos de estas obras y los cosos teatrales en los que se estrenan.

Y es que Los que hablan es una producción de Teatro de la Abadía, donde se ha estrenado, y Teatro del Barrio, donde continuará representándose. Y el autor y director, Pablo Rosal, viene de la prestigiosa Sala Beckett de Barcelona donde ha dado mucho que hablar con lo que ha hecho. Además de haber contribuido con una de las obras más exitosas del teatro confinado que la Abadía desarrolló durante la primera ola de la pandemia de covid.

Obra que le permite mostrar lo buena actriz que es. Su capacidad de replica ante otro gran actor, una estrella del teatro, como es Luis Bermejo, un imán para los profesionales, los aficionados y los enterados. Una cómica, porque esto es una comedia, o, más bien, una tragedia en la que el público se ríe mucho, con recursos actorales suficientes para que, haciendo comedia, y sin perder su personalidad, el personaje televisivo desaparezca de la escena. Y a la vez sepa dar el tono, la actitud y tener la presencia escénica para que el espectador que haya ido por su Belén de Aquí no hay quien viva, se olvide y pase a disfrutar con lo que pasa sobre las tablas. Unas tablas en las que parece no pasar mucho, pues no dejan de ser dos personajes intentando aprender qué es eso de hablar, que impulsa a hacerlo, y, sin embargo, pasa de todo.