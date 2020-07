Soy actriz porno y así ha cambiado el coronavirus mi industria para siempre

En mi caso, el mayor problema que he sufrido durante la pandemia no ha sido económico. Lo peor ha sido mi salud mental con el aislamiento. Hago lo que puedo para mantener el control, pero con la que está cayendo, no siempre es sencillo. Trato de seguir mi rutina: hacer ejercicio, comer sano y dormir suficiente. Eso es lo que mejor me funciona a mí. Sin esta rutina y sin una red de amigos que me apoyan, es muy fácil caer en una espiral que me absorbe la energía que necesito para estar feliz. Llevo suficiente tiempo en esta industria como para parecer feliz en una escena aunque en realidad no lo esté. Al fin y al cabo, soy actriz y mi trabajo me exige fingir.