Acudí a un sanador espiritual al que arrestaron por ser un depredador sexual

Con 21 años, cuando terminé en una cama en la que no quería estar con un tutor de prácticas que ni siquiera me parecía atractivo, me quedé aturdida. Me había sacrificado en la escuela de negocios para encontrar una vía de escape y estas prácticas en una producción cinematográfica eran un regalo del cielo.

Lloré cuando me quitó la ropa. La palabra no se me quedó atascada en la garganta. ¿Para empezar, para qué había ido a ese piso claustrofóbico? ¿Cómo de inocente fui al pensar que de verdad iba a hacer lo que me había propuesto, que era enseñarme la película en la que estaba trabajando?

Enterré ese suceso lo mejor que pude, pero perdí la confianza en mí misma. Durante los siguientes años, me costaba encontrarme. Cuando un coche se saltó el semáforo en rojo y se empotró en mi coche, la conmoción fue un respiro para mi cerebro. Apenas me importó la cicatriz de mi cara. Mientras vivía con mis padres, probé en varios trabajos, pero no cuajaba nada. No era capaz de entablar relaciones laborales ni amistosas.

“Es demasiado difícil cuidar de ti”, me dijo mi mejor amiga una de las muchas veces que se lo hice pasar mal por tener una vida lejos de mí. “Necesito un descanso”.

Yo quería que mi mente de simio se callara. Quería dejar de pellizcarme cada defecto de la piel hasta sangrar. Quería ser normal.