El Gobierno reconoce dificultades en la negociación y dice que se centran en ver si habrá acuerdo

JOHN THYS via Getty Images Pedro Sánchez, en Bruselas.

España admite las dificultades que está habiendo en la negociación del fondo de recuperación de la pandemia del coronavirus y del marco financiero plurianual de la UE y advierte de que en este momento de las conversaciones de lo que se trata es de dilucidar si es “realmente posible” llegar a un acuerdo.



Así lo apuntan fuentes de la delegación española tras una tercera jornada en la que se siguen sucediendo los contactos y las reuniones a varias bandas y en la que aún no se ha reunido el plenario del Consejo con los Veintisiete.



No se espera que dicho plenario comience antes de las cuatro de la tarde, según las mismas fuentes.



En la delegación española explican que en estos momentos no se trata ya de valorar una u otra “negobox” (propuesta de acuerdo) sino de dilucidar si dicho acuerdo, que tiene que alcanzarse por unanimidad, es realmente posible.



Todos saben cuáles son los obstáculos que les separan, y por eso en las conversaciones que está habiendo en estas horas se trata de averiguar si hay forma de superarlas.