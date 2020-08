Acuerdo entre Trump, Israel y Emiratos Árabes: más sombras que luces

2. Este es un acuerdo que no elimina los planes israelitas de ocupar Cisjordania, sólo los retrasa, tal como había avanzado Netanyahu a comienzos de verano. Se supone que con su situación de debilidad actual no parece lo más conveniente iniciar un conflicto cuya finalización no está clara, pese a la indudable superioridad militar sobre los palestinos.

4. Este es un acuerdo que no hace frente a un hecho ilícito como es la ocupación israelí de Jerusalén, que constituye un freno casi irreparable para articular una paz duradera en Oriente Próximo, pues este debe concluir con el establecimiento de unas fronteras convenidas y seguras entre Israel y el futuro Estado palestino. A cuyo fin ha de lograrse el cumplimiento de la “hoja de ruta” firmada por las partes en 1993 para alcanzar una solución definitiva, justa y negociada, con base en los principios de las resoluciones 242 y 338, 1397 y 1515 del Consejo de Seguridad de la ONU) y en el de “tierra a cambio de paz”. La ilegalidad de la ocupación israelí de Jerusalén constituye un planteamiento recalcado por la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que condenó la Ley israelí que decretó la anexión de Jerusalén Oriental en 1980. En efecto, todo apartamiento de la “línea verde” de paz trazada en 1967, entrañaba, de hecho, una anexión de parte del territorio palestino y, además, afectaba a la vida de diversas comunidades, que quedaban separadas de su entorno. Hoy, todo Jerusalén está ilegalmente bajo dominio de Israel, y las consecuencias son dramáticas desde todo punto de vista, geopolíticas y humanas. Recordemos que en aquel momento Israel se comprometió a decidir el futuro de Jerusalén en el marco de los acuerdos de paz. En aquel momento, el rey de Jordania recordaba que el estatus jurídico de Jerusalén es “crucial para llegar a la paz y a la estabilidad en la región y en el mundo”. Aquí, lo único que hay es un mínimo acuerdo para poder orar en la mezquita.

5. Este es un acuerdo que no ataca ni elimina las violaciones de derechos humanos que hay en Israel contra los palestinos y que se detallan en el informe Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid, en donde analiza las condiciones de vida en Israel y los territorios ocupados del pueblo palestino. El informe concluye que “Israel ha instaurado un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su conjunto”. Un organismo especializado de la ONU a considera que hay una situación de apartheid. A ello ya me he referido en otra ocasión. Sucintamente, esta situación de apartheid contra los palestinos se puede resumir en que Israel ha creado un ordenamiento jurídico que se aplica a los 300.000 palestinos que viven en la ciudad de Jerusalén y que permite la expulsión de sus hogares y que les discrimina en el acceso a la educación, la salud, empleo, residencia y acceso a la vivienda. Asimismo, la configuración de las áreas palestinas minusvalora el peso de su población a los efectos electorales y les impide articular una lucha política contra esta situación.