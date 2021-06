Acuerdo Federación-Sanidad: la selección se vacunará este viernes, con Janssen y Pfizer

Soccrates Images via Getty Images

Soccrates Images via Getty Images Rubiales, sonriente ¿haciéndose un selfi? en un España-Malta

Gol (de Luis Rubiales) en el último minuto de la prórroga. Los jugadores de la selección española se vacunarán, unos con Janssen y otros con Pfizer, mañana viernes por la mañana. La Federación y Sanidad han logrado el acuerdo definitivo después de varias jornadas de cruce de declaraciones y entre fuertes polémicas.

Finalmente, el ministerio encabezado por Carolina Darias ha accedido a la última petición del presidente de la máxima institución del fútbol español, Luis Rubiales, y ofrecerá dos opciones para inmunizar a los jugadores según su situación personal.

Pfizer se destinará a los futbolistas que ya han pasado el virus y también para los que han recibido en sus clubes la primera dosis, mientras que a los demás se les administrará la monodosis de Janssen.

La ronda de ‘pinchazos’ tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña y serán sanitarios de las Fuerzas Armadas quienes administren los distintos sueros, algo que ya adelantó Darias hace unos días.

La Federación ha emitido un comunicado para mostrar, ahora sí, su agradecimiento con el Gobierno por “su sensibilidad mostrada” para encontrar una solución común a pocos días de que ‘La Roja’ se estrene en la Euro, el próximo lunes contra Suecia:

La RFEF, en colaboración con el Gobierno de España, procederá a vacunar a la Selección Nacional Absoluta. La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas. La vacunación se llevará a cabo este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a cargo de las Fuerzas Armadas y comenzará a las 10:00 horas. El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro. De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España.

En concreto, la vacunación será tres días y unas horas antes del estreno oficial de los de Luis Enrique, que este mismo jueves confesó su miedo a tener bajas por los efectos secundarios de estos fármacos:

“Si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque puede haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna”, apuntó este mediodía en una rueda de prensa.