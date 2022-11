Ribera asegura que la UE no será "cómplice" del riesgo de retrocesos contra el cambio climático

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado que la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebra en Sharm-El Sheikh, atraviesa un momento “muy sensible, muy delicado y preocupante” porque “aparentemente” lo que está proponiendo la Presidencia Egipcia de la COP27 es una reducción y ralentización de la lucha contra el cambio climático de la que “Europa no puede ser cómplice”.

No obstante, ha señalado que aún hay que confirmar los textos propuestos por la Presidencia que “no proceden”, no son los que se han ido negociando y que durante la noche Egipto ha ido “enseñando en pantalla” por lo que las partes no han podido analizarlos en detalle. Por ello, confía en que sea posible que cuando “por fin” se hagan públicos los textos no sean esos “primeros flashes” que han ido compartiendo a lo largo de la madrugada de este sábado.