El nuevo y descarnado cruce de acusaciones entre Angelina Jolie y Brad Pitt

La californiana de 45 años se mostró visiblemente enfadada, según recoge Page Six , porque entiende que los testimonios son “relevantes para preservar el bienestar y la seguridad de los niños antes de emitir un fallo provisional”.

El escrito no sólo se ha limitado ha registrar las quejas por no permitir testificar a sus hijos. En él, según el medio estadounidense, también se denuncia que “el juez no ha considerado de manera acertada el código judicial referido al interés del menor, que dice que le es perjudicial que su custodia se entregue a una persona con antecedentes de violencia doméstica”.