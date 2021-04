Acusan a esta concursante de 'MasterChef' de plagio y se desata la polémica

Sí, la receta ya existía. El rifirrafe en MasterChef no ha sido por la autoría del plato, sino por copiar la idea de un compañero. Esta acusación ha sido dirigida contra Ofelia, quien se ha convertido, una vez más, en la protagonista en la tercera gala del formato de TVE.

La polémica ha llegado en el momento de valorar la triple prueba de expulsión, en la que tenían que elaborar una mantequilla especiada.

“Que bien está si tuviera sal. Lo que entiendo de esta prueba es que hay poco trabajo. Has ido a asegurar tanto en exceso que has ido a por la mantequilla y le has tirado trufa por encima. Pero claro, si no le echas ese punto de sal y ese puntito de gracia que debería de tener…”, ha opinado Pepe Rodríguez sobre el plato de Arnau.