Acusan de acoso sexual a otros dos altos cargos del Gobierno de Boris Johnson

Según el relato ofrecido por las dos víctimas en el podcast The Open Secret de la cadena SkyNews , presuntamente, sufrieron acoso por parte de dos hombres, cuyos nombres no han sido revelados, pero que formaban parte del Ejecutivo del todavía primer ministro británico.

“Estaba súperborracha. No paraba de darme más vino, hasta que yo estaba obviamente saturada. Al rato le pregunté si le importaba que me fuera a la cama, pero no me dejó en paz”, ha explicado una de las víctimas.