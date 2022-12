Ada Colau cuenta lo que le pasó con Cristina Cifuentes hace años: "Me hizo mucho daño"

Durante el encuentro, el presentador le preguntó, entre otras cuestiones, por Cristina Cifuentes , expresidenta por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La respuesta sorprendió tanto a Malbert que no dudó en publicar el momento en su cuenta de TikTok ( @itsmalbert ).

En la entrevista, Colau confesó que con Cifuentes tenía desde hacía tiempo “algo personal”, y no precisamente una “historia de amor”, como auguró Malbert en un principio. “A mí esta señora me hizo mucho daño antes de ser alcaldesa, a mí y a mi familia, y muy poca gente se acuerda de eso”, comenzó la catalana.

Al percibir el interés de Malbert, Colau no dudó en relatar lo que le ocurría con Cifuentes: “Cuando yo era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hubo un momento que me hice muy popular porque fui al Congreso y a un banquero le dije que era un criminal, y se lió parda”.

Según la catalana, las declaraciones de la del PP hicieron mella en su vida, al menos en ese momento concreto: “Ella se quedó tan tranquila, pero a mí me empezaron a llegar amenazas. Me llegó a casa una foto de mi hijo con una bala en la cabeza. Todavía lo pienso y se me pone la piel de gallina. Y fue por las declaraciones de Cifuentes”.