Ada Colau explica por qué le mandó ese Whatsapp a Jorge Javier: "Hay que confrontar al fascismo"

"Aquí el programa de V🤢X no... Este programa es de ROJOS Y MARICONES punto. Y el que no lo quiera ver que no lo vea".



No veo #sálvame, pero me quito el sombrero ante Jorge Javier. Si todos los programas hiciesen lo mismo, se acababa el problema.#EnCasaConSálvamepic.twitter.com/P1Hqs6BWvJ