Ada Colau replica a Ayuso y Piqué sobre la polémica comparación entre Barcelona y Madrid

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche de LaSexta, presentado por José Yélamo, donde se ha pronunciado sobre las palabras del futbolista Gerard Piqué.

“Amo mi ciudad (Barcelona) más que nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más”, afirmó el futbolista el pasado miércoles durante la presentación de la nueva edición de la Copa Davis.

Además, recordaron en el programa las palabras del pasado jueves de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Lo único que ha dejado su equipo, su gente, es un reguero de okupas, de manteros y de abandono”, señaló a Mónica García, y añadió: “Si no llega a ser porque ustedes se van a través de las urnas, hoy Madrid se parecería mucho más a la Barcelona próspera de antaño, de la que huyen tantos ciudadanos hoy porque están hartos de cómo ustedes y sus compañeros gestionan Barcelona”.

Ante estas palabras, Colau destacó que considera que la política tiene que ser lo contrario, “creo que hace falta mucha cooperación, no competencia entre ciudades”. “Creo que la buena política debe ser diálogo y cooperación y no esa confrontación que creo que no es lo que nos pide la ciudadanía”, añadió y, a continuación, afirmó que añora el tono de la exalcaldesa Manuela Carmena.

Sobre las palabras de Piqué, la alcaldesa de Barcelona resaltó que el futbolista habla “como empresario”. ”Él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona”, continuó la edil.

“No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid”, expresó la alcaldesa. “El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos”, destacó.

Además, Colau resaltó que Barcelona “es una de las ciudades más atractivas para las inversiones tecnológicas” y que “priorizan la lucha contra la desigualdad”.

“Escucho que la poca vivienda pública que Madrid tenía la venden a fondos buitres y que están preocupado porque la gente vaya a los toros. Son modelos diferentes de ciudad”, zanjó.